الامارات | شكوك حول مشاركة خالد الظنحاني مع الشارقة في لقاء الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة خالد الظنحاني مع الشارقة في لقاء الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري صعوبة تحديد موقف لاعب الفريق خالد الظنحاني من المشاركة في لقاء الوصل الخميس في دوري الخليج العربي. وقال العنبري في المؤتمر الصحافي اليوم أن مصير مشاركته في المبارة من عدمه ستحدد على ضوء حالته. وأكد العنبري أن الوصل يعد حاليا في أفضل حالاته وأن قوته تكمن في خط هجومه كونه يملك لاعبين مميزين، مشددا على أن فريقه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادلين الأخيرين.

واضاف العنبري: المباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين وأتمنى تقديم مباراة جيدة، والشارقة مطالب بنتيجة إيجابية في هذه المباراة بحكم تقارب النقاط بينه وبينه اقرب منافسيه في الدوري". وأشار إلى أكتمال صفوف فريقه، وأنه باستثناء مدافع الفريق الحسن صالح ليست هناك غيابات في الفريق.

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