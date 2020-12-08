شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يجدد آمال بواتينج ومولر بعد استبعادهما بأوامر لوف: لم يغلق الباب بشكل نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى مانويل نوير قائد المنتخب الألماني على زميليه في بايرن ميونخ، توماس مولر وجيروم بواتينج، مؤكدا إمكانية عودتهما للمنتخب الوطني بعد استبعادهما بقرار من المدير الفني يواخيم لوف. وقال الحارس الدولي نوير في مؤتمر صحفي لبايرن، «أعتقد أن لوف لم يغلق الباب بشكل نهائي». وأضاف «هؤلاء الذين يتولون المسؤولية سيتخذون القرار في الوقت المناسب». الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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