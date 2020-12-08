شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان وديانج وأحمد ياسر ريان يظهرون في التتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وشارك الثلاثي في المران الجماعي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.