شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل عقد فرجاني ساسي الجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت لجنة الكرة بنادى الزمالك فى تجديد عقد فرجانى ساسى نجم الفريق لمدة ثلاث سنوات بزيادة عن قيمة عقدة 1-% وذلك خلال الجلسة التى عقدتها اللجنة بحضور أيمن يونس ، ورحب اللاعب بالاستمرار مع الزمالك خلال السنوات المقبلة وذلك لرغبتة فى المساهمة مع باقى زملائه فى تعويض الجماهير بتحقيق البطولات فى الموسم الجديد، بينما أشاد أعضاء اللجنة بالمرونة التى أبدها ساسى خلال جلسة التفاوض ليغلق الزمالك الباب أمام إغراءت الأندية التى حاولت ضمة مؤخرا بعد ظهور اللافت خلال المباريات التى شارك فيها مؤخرا مع الزمالك.

وانضم ساسي (28 عاما) إلى الزمالك قادما من النصر السعودي في صيف 2018، وينتهي عقده الحالي مع القلعة البيضاء في يونيو 2021.

وشارك ساسي في 36 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، وساهم في تتويجه بكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال إفريقيا ووصافة الدوري المصري.