شكرا لقرائتكم خبر عن 142 متسابقا في رالي حائل والان مع التفاصيل
وجاءت روسيا ثانياً بـ4 أسماء أبرزها فلاديمير فاسيليف الذي يعتبر متصدراً بالنقاط حتى الآن لقائمة متسابقي كأس العالم للراليات التي حققها في الجولات الثلاث الأولى من البطولة العالمية، ويطمح من خلال جولتي حائل أن يرفع رصيده النقطي ليتوج بطلاً لكأس العالم للراليات، أما دولتا فرنسا وهولندا فتشارك كل منهما بـ3 متسابقين، يبرز فيهم أسطورة الراليات على الإطلاق ستيفان بيترهانسل الذي حقق المركز الأول في سباق داكار 6 مرات، وصاحب المركز الثالث في داكار الأخير. ويمثل قطر، والتشيك، والكويت، وبولندا متسابقان اثنان لكل دولة يبرز فيهم اسم القطري ناصر العطية أحد المرشحين لتحقيق أحد المراكز الأولى. وتشارك كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وبلجيكا، وسان مارينو، والبرتغال بمتسابق واحد.
وعلى صعيد الدراجات النارية تم تسجيل 52 درّاجا يمثلون 5 دول (المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وفرنسا، وبولندا).
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