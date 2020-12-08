شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حكام العرب تجتمع وتشيد بدعم آل خليفة والان مع التفاصيل
من جانبه أكد عضو لجنة الحكام العربية عبدالله العدوان أن هنالك دعما متواصلا من رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وأمين عام الاتحاد العربي جهاد الخلفان، وفراس الحلواجي، لتوفير كافة السبل للارتقاء بالحكم العربي سواء عن طريق إقامة الدورات في قانون اللعبة، أو صقلهم بالدورات التدريبية، وتزويدهم بكل ما هو جديد في قانون اللعبة.
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