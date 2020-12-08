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لجنة حكام العرب تجتمع وتشيد بدعم آل خليفة

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جدة - خالد شويل - عقدت لجنة الحكام العرب اجتماعها الثاني عن طريق الزوم، بحضور عبدالله العدوان، وعبدالمجيد جراد، والدكتور عامر الطوقي، وإبراهيم النعمة، وإلياس الطايع، وخالد الحنطوبي، إذ تم الاطلاع على جميع تعديلات القانون التي اعتمدها الاتحاد الدولي للعبة، من عضو لجنة الحكام الدولية عبدالمجيد جراد، وسيتم إضافتها وطبعتها بإشراف الحكم العالمي وعضو لجنة الآسيوية إبراهيم النعمة، كما تم الاطلاع على جميع تقارير البطولات العربية السابقة التي أقيمت العام الماضي من أعضاء لجنة الحكام، وتقييم الحكام الذين شاركوا فيها، وتم رفع بعض المقترحات بخصوصهم ‏للاتحاد العربي للكرة الطائرة.

من جانبه أكد عضو لجنة الحكام العربية عبدالله العدوان أن هنالك دعما متواصلا من رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وأمين عام الاتحاد العربي جهاد الخلفان، وفراس الحلواجي، لتوفير كافة السبل للارتقاء بالحكم العربي سواء عن طريق إقامة الدورات في قانون اللعبة، أو صقلهم بالدورات التدريبية، وتزويدهم بكل ما هو جديد في قانون اللعبة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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