شكرا لقرائتكم دعدور يشارك في مران المصري بعد تعافيه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران فريق المصري البورسعيدي عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الحارس أحمد دعدور وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها تمام شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،.

وظهر الحارس بمستوى فني طيب للغاية استحق معه إشادة مدربه الكابتن مصطفى فتحي.

ويرى محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، أن الموسم الجديد سيكون صعب وقوى للغاية، خاصة بعدما قامت جميع الفرق بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، وقال الخولى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: طموح مجلس الإدارة والجماهير كبيرة فى بورسعيد، ونريد أن نظهر بشكل مختلف عن الموسم الماضى، وربنا وفقنا بصفقات قوية، قبل بداية الموسم، وأتممنا الصفقات بتجديد تعاقد سعيدو سمبورى، وهو لاعب مؤثر فى النادى ومن ضمن الأخبار الجيدة عودة عبد اللطيف جريندو ومحمد نصال لاعب منتخب فلسطين، وإسلام صلاح قائد الفريق، ونتمنى التوفيق فى الفترة المقبلة.

واصل: الدورى سيكون صعب جداً، خاصة أن لغة المال تتحدث، خاصة عندما نتحدث عن الأندية الشعبية مثل الإسماعيلى والمصرى وأسوان نواجه تحديات صعبة، مع وجود أندية شركات مازالت حديثة فى الدورى ولكنها أنفقت مبالغ طائلة على الصفقات.