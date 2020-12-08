شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي بين نادي خورفكان والمعاقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر



عقد نادي خورفكان الرياضي، ظهر الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً مع نظيره خورفكان للمعاقين، تم خلاله بحث آلية التواصل بين الأندية وتنسيق الفعاليات والأنشطة المشتركة والتفاكر حول التعاون العائد بالمصلحة للمنتسبين في الناديين، وتناول الاجتماع الذي حضره سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وخالد مراد الرئيسي المشرف العام على الألعاب الجماعية والفردية، ومن جانب نادي خورفكان للمعاقين الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس مجلس الإدارة، ولؤي سعيد علاي نائب الرئيس، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، إضافة إلى عبدالله النقبي وعائشة محمد حنون، التنسيق بين اللجان في الناديين بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية المشتركة، إلى جانب مشاركة الجانب التطوعي والعمل على تسخير كافة الإمكانيات الموجودة لخدمة أبناء المنطقة من الجنسين، فضلاً عن التنسيق المشترك بشأن الترويج المتبادل للأنشطة والفعاليات، كما اطلع المجتمعون على معرفة الاحتياجات بين الأطراف والفعاليات الرياضية والثقافية والدورات التدريبية المقترحة لبداية التعاون والعمل على وضع المقترحات والآراء المقدمة موضع التنفيذ.

وأكد سالم النقبي، حرص نادي خورفكان على دعم رياضة أصحاب الهمم وكافة المبادرات المجتمعية في إطار استراتيجية النادي الشامل، والعمل على تبادل الخبرات ومشاركة الدورات التدريبية، تأكيداً أن الناديين يمثلان كياناً واحداً يسعى بكل جد لتقديم الفائدة لأبناء خورفكان والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن مقبل الأيام ستشهد تنسيقاً كاملاً بين الجانبين في مختلف الفعاليات، كاشفاً عن أن اللقاءات ستستمر بين الناديين حتى ترى كل الاتفاقيات النور.

ورحب الدكتور عبد الرزاق بني رشيد بالتعاون مع نادي خورفكان، ومشيداً في الوقت ذاته بالدعم اللامحدود من قبل مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً حرص إدارة خورفكان للمعاقين على تنفيذ الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للنادي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الرياضية بالدولة، كما يعمل النادي على تذليل كافة العقبات أمام أبطال ذوي الإعاقة من أجل تشريف الدولة في المحافل الإقليمية والدولية المرتقبة.