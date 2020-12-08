شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يشيد بتنظيم بطولة الحبتور للتنس وتسهيلات الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالتزام المنظمين واللاعبات المشاركات في بطولة تحدي الحبتور للتنس للسيدات والمقامة حالياً بمنتجع وفندق الحبتور جراند بالجميرا والتي تستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري والتي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

وقال المندوب الفني للبطولة نتن كانام وار ممثل الاتحاد الدولي للتنس: إن اللجنة المنظمة للبطولة نجحت في خلق توازن بين اللاعبات ونزلاء الفندق في ظل الجائحة الحالية، وقام الجميع بتنفيذ بروتوكول الاتحاد الدولي على أفضل ما يكون، مشيراً إلى أن الأوضاع تتحسن يوماً بعد يوم، والمهم أن نجعل البطولة آمنة في ظل الظروف الحالية.

وأشاد نتن كانام وار بتعاون اللاعبات المشاركات ومرافقيهن؛ حيث لم ترد أية شكوى منهن أو أي امتعاض من اللجنة المنظمة، وقد أسهمت رغبة اللاعبات في وجود بطولات في الظروف الحالية في تجاوبهن وشعورهن بالارتياح.

وذكر ممثل الاتحاد الدولي للتنس، أن هذه الزيارة هي الثانية لدولة الإمارات، وقد سبق له التواجد في دبي عام 2013 لإشرافه على كأس ديفيز، ولم تسنح له فرصة زيارة أي مكان إلا أنه هذه المرة أصر على زيارة أكثر من مكان بسبب زوجته التي تحدثت معه كثيراً عن دبي التي تعشقها وتزورها كلما سنحت لها الفرصة.

وأشار إلى أن فريق العمل بالبطولة لديه خبرة واسعة من تنظيمه لـ22 نسخة سابقة، وكل شخص يعرف مهامه وينفذها بحب، وهو سهل من مهمتنا كما أن تعاون إدارة الفندق فوق الوصف والتسهيلات التي تقدمها مجموعة الحبتور للاعبات لا مثيل لها في أي مكان.

وحول المستوى الفني، قال: «الجائحة لم توثر في اللاعبات؛ بل العكس فكلهن لديهن شغف وولع للمنافسة على الرغم من عامل الخوف الذي ينتاب أكثرهن من السفر والاختلاط، فإن الأداء في الملعب لم يتغير».

من جانب آخر، ازدادت البطولة توهجاً في يومها الثالث من خلال نتائج اللاعبات على صعيد الفردي والزوجي على حد سواء؛ حيث أسفرت نتائج الفردي عن فوز المصنفة الخامسة التشيكية كاترينا على الهندية انكيتا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وبواقع «1-6» و«6-2» و«6-2»، وخرجت الروسية جاسبارينا بسبب إصابتها بعد أن كانت متقدمة بخمسة أشواط مقابل 3 في المجموعة الأولى على اللاعبة المغمورة ميكا داجان فروختمان التي تأهلت من الأدوار التمهيدية؛ حيث شاركت ببطاقة دعوة وواصلت تقدمها في المباراة الثانية وتخطت المصنفة الـ12 على البطولة وأخرجتها بعد فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع «7-5» و2-6«و10-8» وستلاقي الأربعاء المصنفة الثانية في البطولة الإيطالية إليزا بيتا في واحدة من أقوى منافسات اليوم الرابع.

كما خرجت المصنفة الثالثة السويسرية فيكتوريا على يد الجورجية أكاترين المصنفة رقم 16 على البطولة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع «6-4» و«1-6» و«10-7».

وخرجت المصرية ساندرا سمير وهي اللاعبة العربية الوحيدة بالبطولة على يد الجورجية كانرين جورجوودزا بمجموعتين مقابل لاشيء بواقع «6-3» و«6-2».

وودعت البطولة الروسية ناتاليا المصنفة الخامسة على البطولة بعد خسارتها أمام الرومانية روز جابريللا المصنفة التاسعة على البطولة بمجموعتين للاشيء بواقع «6-0» و«6-2».

وعلى صعيد الزوجي، لم تشهد منافسات الأمس أية مفاجآت؛ حيث حقق الزوجي الأول الذي يضم المجرية بابوسي وزميلتها الفرنسية كريستينا الفوز، كما حقق الزوجي الثاني والثالث والرابع الفوز دون عناء.

