شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الزمالك معندوش حق فى ادعاء المظلومية والأهلى باصص فى ورقته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم الإعلامي سيف زاهر أن الزمالك ليس له أى حق فى ادعاء المظلومية، مؤكداً أن الزمالك يحصل على حقه بشكل جيد خاصة على المستوى الإعلامى والصحفى، وقال سيف زاهر خلال فعاليات ندوته باليوم السابع: "ما يميز الأهلى أنه باصص فى ورقته ويركز مع نفسه ويصحح أخطائه ويبحث عن البطولات ولذلك فهو فى ريادة الأندية على مستوى البطولات والألقاب".

وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على الخليج 365 وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث في جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن ارائه في مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره في خوضه انتخابات الأهلي ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائي الذي لن يخوض الانتخابات امامها في المستقبل.