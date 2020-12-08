شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لروقا وأوناجم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى محمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حصة علاجية وتأهيلية، بجيمانيزيوم النادى على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للثنائي بسبب الإصابات التي يعانيان منها، استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة .

كما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي "الونش" راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وحصل الونش على راحة بإذن من الجهاز الفني.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين ، وقام بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، باصطحاب بعض الأدوات من الجيمانزيوم، أدى خلالها اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية .

عقب ذلك أدى اللاعبون بعض الإطالات والرشاقة والمرونة، بجانب بعض تدريبات الكرة، وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام .

كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي مدير الكره

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمه، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه كما هو معتاد، وأنه على ثقة فى الجميع.

وأشاد بالتزام الجميع، وأن الكل لدية الفرصة، مشددا ان الفريق علي موعد انطلاق بطولتين هما الاهم ، الدوري العام ودوري الأبطال ، كما تحدث عبدالحليم على مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين خلال الجلسة، وأكد لهم ثقة الجميع فيهم ، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الافضل لاسعاد الجماهير، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب للنجاح.