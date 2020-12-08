شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: حسام وإبراهيم حسن ما اتنازلوش عن جنيه وأبو ريدة أنقذنا من أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، حقيقة تصالح النادى مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، وحقيقة تنازلهما عن المستحقات المتأخرة لدى النادى البورسعيدى، وقال الخولى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: كامل الاحترام لحسام وإبراهيم حسن لكن أريد توضيح نقطة، التوأم على عكس ما قالوا، عملوا كل شىء عشان يوقفوا قيد النادى المصرى، وأشكر المهندس هانى أبو ريدة ووليد العطار على سعيهما لحل المشكلة بأى طريقة، وحسام وإبراهيم ما اتنازلوش عن جنيه واحد للنادى، والمصرى مظلوم فى هذا الأمر، وهناك شكوى ضد الثنائى وسنحصل على حقنا الطبيعى وأكثر من المبلغ الذى حكم فيه لهم.

وأضاف: مفيش تصالح حصل بينا للأسف، وبشكر محمد مصيلحى على سعيه لحل الأزمة، لكن إحنا لغاية قفل باب القيد بدقائق كل المحاولات باءت بالفشل حتى لتخفيض المبلغ، وفى النهاية لم يتنازلوا، والقرار تم اتخاذه ضد المصرى وكان هيتسبب فى منع النادى من القيد.

وفى وقت سابق، أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن علاقة التوأم بجماهير بورسعيد "أبدية" ولا يمكن أن يتسبب أحد فى زعزعتها، وقال إبراهيم حسن فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: موقفنا تجاه النادى المصرى جاء من أجل جماهير بورسعيد فقط، ولو خدناها بالأحدث اللى حصلت مكناش هنتنازل.

وأضاف: بقالنا سنتين ماشيين من المصرى ولينا 5 أشهر، وأجلنا مستحقاتنا عشان اللاعيبة، ومجلس الإدارة قبل ما نمشي بيوم طلع المجلس عين جهاز واحنا موجودين، واتحاد الكرة حكم بشهر واحد وما اعترضناش ومع ذلك عملوا استئناف ومدفعوش الفلوس.

وتابع: المجلس شكانا للمحكمة المدنية وطلبوا من كل واحد منا 5 مليون جنيه، وكان لازم يتعاقبوا على كدة لأن دى قضية رياضية، وربنا جعلنا سبب إننا ندخل للمصرى 250 مليون جنيه، والأجهزة اللى بعدنا خدت مستحقاتها وإحنا لا.

واختتم: مهما يحصل بورسعيد والنادى المصرى وجماهيره فوق دماغى أنا وحسام، فى حتة تانية بالنسبة لنا، والعملية مش فلوس، وعلاقتنا بجماهير المصرى أبدية.