شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات الجيمانزيوم لطاهر محمد طاهر ومروان محسن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش.
وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.
كما خاض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لـ«جلسة جيم» على هامش مران الفريق وفقا للبرنامج الفني الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت ما يقرب من خمس عشرة دقيقة داخل ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضي، والعودة للتدريبات بداية من عصر اليوم.
وعاد فريق الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.
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