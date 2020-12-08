شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات الجيمانزيوم لطاهر محمد طاهر ومروان محسن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش.

وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

كما خاض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لـ«جلسة جيم» على هامش مران الفريق وفقا للبرنامج الفني الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت ما يقرب من خمس عشرة دقيقة داخل ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضي، والعودة للتدريبات بداية من عصر اليوم.

وعاد فريق الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.