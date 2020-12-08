7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الأهلي يفقد خدمات أجايى أمام المقاصة في الجولة الأولى للدوري، اتحاد الكرة: لن تحتسب بطولة الدورى للاعب شارك فى أقل من 3 مباريات.

اتحاد الكرة: لن تحتسب بطولة الدورى للاعب شارك فى أقل من 3 مباريات

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بندا جديدا فى اللائحة الخاصة بالموسم الجديد يفيد بعدم احتساب بطولة الدورى لأى لاعب لم يشارك فى 3 مباريات من عمر المسابقة، حيث كانت البطولة تحتسب قبل ذلك لأى لاعب دخل فى قائمة فريقه لمباريات الدورى، قبل تعديل الأمر ليصبح ضرورة مشاركة اللاعب فى 3 مباريات على الأقل لاحتساب البطولة له حال تتويج فريقه بها.

الأهلى يفقد خدمات أجايى أمام المقاصة في الجولة الأولى للدوري

يتواصل غياب النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلي عن الفريق، حيث تأكد غياب اللاعب عن الأحمر في مباراة المقاصة الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ليواصل اللاعب غيابه عن الفريق للمباراة الثالثة على التوالي بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به في مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف والتتويج بالنجمة التاسعة في تاريخه.

اتحاد الكرة يمنع الأندية من تقديم احتجاجات على الحكام فى الدورى الجديد

قرر مسئولو اتحاد الكرة، منع الأندية في الموسم الجديد من تقديم احتجاجات على قرارات الحكام، وتضمنت لائحة المسابقات فى الموسم الجديد بندا يمنع الأندية من تقديم الاحتجاج على القرارات التحكيمية، كما تم تغليظ عقوبات الاعتراض على الحكام، حيث وصلت عقوبة الاعتداء على الحكم إلى الإيقاف 16 مباراة بدلا من 8 مباريات كما كان الحال فى اللائحة القديمة.

يعانى فريق الزمالك من عدة غيابات قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الأول للدورى، ويأتى فى مقدمة الغيابات يوسف أوباما وعبد الله اللذان يعانيان من إصابتهما بفيروس كورونا وسيخضعان لمسحة جديدة اليوم، وحال سلبية المسحة الجديدة فانهما سيشاركان في التدريبات الجماعية للفريق ولكن ضيق الوقت قبل المباراة يصعب من مشاركتهما.

​أعلن نادى الجونة، عن تجديد تعاقده مع مهاجم الفريق والتر بواليا، ونشرت صفحة الجونة عبر تويتر صورة لمهاجم الفريق وعلقت "يسعدنا أن نعلن عن تجديد عقد لاعبنا والتر بواليا حتي موسم 2023 ".

يشارك كريم نيدفيد لاعب الأهلى فى تدريبات الفريق الجماعية بدءاً من يناير المقبل بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافى من أكثر من عملية جراحية خضع لها مؤخراً في الركبة، وقال مسئولو الأهلي إن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، قيمة الاحتجاج فى الموسم الجديد من الأندية، وقررت اللجنة أن تكون قيمة الاحتجاج 10 آلاف جنيه مع مضاعفة المبلغ إذا كان الاحتجاج يتعلق بالتزوير أو التدليس.