شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميمى عبد الرازق.. يهوى الأكلات الشعبية ويحب الأغانى القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هوأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس فى المنزل مع الأولاد ومشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

أحب الأكلات الشعبية وعلى رأسها الكشرى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام وأحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

أحب الأغانى القديمة للسيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد المطلب وفريد الأطرش

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل في كرة القدم والنادي الذي تشجعه عالميا ؟

رونالدو - ريال مدريد