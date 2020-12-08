منافس المقاولون.. النجم الساحلي يعلن إصابة لاعبه بالكورونا

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي ، عن إصابة لاعبه بهاء الدين السلامي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أكد نادي النجم الساحلي بأنه تم عزل اللاعب، السلامي ، من أجل تلقي

العلاج اللازم من فيروس كورونا .

ويتولى البرازيلي فييرا مهمة تدريب النجم الساحلي، ونجح في الفوز بالمباراة الأولى بالدوري التونسي أمام

البنزرتي بنتيجة هدفين لهدف .

يواجه المقاولون العرب ، النجم الساحلي في دور ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية، أحد أيام ٢٢-٢٣ من شهر ديسمبر الجاري، بمصر، على أن تكون مباراة العودة بتونس أحد أيام ٥-٦ يناير ٢٠٢١ المقبل .