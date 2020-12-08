ريال مدريد يعلن التشخيص النهائي لإصابة لوكا يوفيتش

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة الصربي لوكا يوفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم، وكشف عن التشخيص النهائي لها، وذلك من خلال التقرير الذي نشره اليوم .

وقال النادي عبر حسابه الرسمي: " بعد الفحوصات التي أُجريت

على لاعبنا لوكا يوفيتش هذا اليوم، تم تشخيص حالته وتأكد أنه يُعاني من إلتهاب في أوتار العضلات في ساقه الأيمن ".

ون المقرر أن يغيب يوفيتش عن الريال

في مواجهة اليوم أمام مونشنجلادباخ الألماني، كذلك سوف يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو و إيبار وغرناطة في الدوري الإسباني

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق بوروسيا مونشغلادباخ غدًا الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .