برنامج بدني للاعبي الزمالك في مران اليوم

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا بدنيًا وتأهيليًا خصوصًا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وقام بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، باصطحاب بعض الأدوات من الجيمانزيوم، أدى خلالها اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية .
عقب ذلك أدى اللاعبون بعض الإطالات والرشاقةوالمرونة، بجانب بعض تدريبات الكرة، وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام .
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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