منتخب الشباب يصل تونس والسفير يستقبل البعثة (صور)

وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل، إلى تونس لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

استقبل إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، البعثة بحفاوة كبيرة، ورفض الرحيل قبل الاطمئنان على الترتيبات كافة ومغادرة البعثة للمطار نحو فندق الإقامة.

وتضم بعثة شباب الفراعة إلى تونس كلاً من:

الجهازي الفني: (ربيع ياسين مديرًا فنيًا - عبدالستار صبري مدربًا عامًا - أحمد فاروق مدربًا - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهازي الطبي: (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبدالعزيز إخصائي علاج طبيعي)

ووليد ماهر، المنسق الإعلامي للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.

اللاعبون..

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد - حازم هاني - عبدالرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية.

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني

محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.