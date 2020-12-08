تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك قبل المران بحضور عبدالحليم علي

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي، مدير الكرة.

تحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمة، مؤكدًا لهم ضرورة

التركيز وبقوة من أجل أن تكون البداية قوية، وعدم الانشغال بأي أمر إلا العمل بقوة كما هو معتاد، وأنه على ثقة في الجميع.

أشاد بالتزام الجميع، وأن الكل لديه الفرصة،

مشددًا أن الفريق على موعد انطلاق بطولتين هما الأهم، الدوري العام ودوري الأبطال.

كما تحدث عبدالحليم علي، مدير الكرة، بشكل سريع مع اللاعبين خلال الجلسة، وأكد لهم ثقة الجميع فيهم، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوى الملعب وتقديم الأفضل لإسعاد الجماهير، وأنه سيتم توفير المتطلبات كافة لهم والمناخ المناسب للنجاح.