شكرا لقرائتكم خبر عن «بنت مطروح» تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب الدلتا للكارتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت صفاء أيمن رفعت حامد ( 11 سنة ) على الميدالية الذهبية والمركز الاول تحت وزن 46 ك في بطولة الجمهورية لقطاع وسط وغرب الدلتا في لعبة الكاراتية، والمقامة بمدينة السادات محافظة المنوفية لاعمار من (10- 12 سنة ).

كما حصل نور عبد القادر (10سنة ) على الميدالية البرونزية تحت وزن 32 ك، وزياد ياسر ( 10 سنة ) على الميدالية البرونزية تحت وزن 29 ك، وعبد الرحمن محمد على المركز الخامس تحت وزن 42 ك، وريتال حسين على المركز السابع تحت وزن 32 ك.

وصرح الكابتن – تامر عبد الرؤؤف مدرب الفريق والمدير الفني، أن الفريق عاد من البطولة منذ أيام قليلة وبدأ على الفور تدريبات مكثفة استعداد للبطولة العامة على مستوى الجمهورية والتى ستقام بالقاهرة خلال أسابيع قليلة، لافتا إلى أن الفريق أظهر تفوقا وبراعة أثناء المباريات مما عكس مدى الجهد والتدريب الشاق الذي قام به الفريق للاستعداد لهذه البطولة والتي كللت جهودها بالفوز والحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية .