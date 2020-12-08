شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تليفزيونى يكشف قيمة ثروة ونفقات ماردونا الشهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستمرارا لكشف المزيد من الأسرار حول حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، كشفت تقارير معلومات مالية مهمة خاصة بالراحل.

‫وكشف خورخي ريال، مقدم برنامج "إنتروسوس" الذي يذاع على قناة "أميركا تي في" التلفزيونية، أن مارادونا كان ينفق شهريا ملايين من العملة الأرجنتينية "البيزو"، لدعم عدد كبير من العائلات ماديا.

‫وأوضح ريال "لا تبدو أن نفقات مارادونا كانت ضخمة إذا ما تحدثنا عن شخص بحجم الأسطورة، لكن هل تعلم قيمة مبلغ ال10 مليون؟ هذا هو الإنفاق الثابت لدييجو، تقريبا في الشهر.

‫وأضاف "هذا ما يخرج من حساب مارادونا البنكي شهريا، هو قالها لنفسه مرات عديدة: أنا أطعم 50 أسرة، وأقدم لهم الطعام والشراب".

‫وتشير تقديرات موقع "سيليبريتي نيت ورث"، إلى حصول مارادونا على عشرات الملايين من الدولارات بفضل عقود رعاية لعلامات تجارية عديدة.

‫ورغم ذلك، قال الموقع إن مارادونا لم يكن يمتلك سوى نصف مليون دولار تقريبا وقت وفاته.

‫ولفت الموقع إلى أن مارادونا قد ترك أصولا أخرى تشمل سيارات فاخرة، إلى جانب حقوق ملكية لصوره، واسمه كعلامة تجارية.

‫وكانت الدعاوى القضائية المتعلقة بأصول مارادونا قد بدأت قبل وفاته، ففي سنة 2015، بدأ إجراءات قانونية ضد زوجته السابقة، كلوديا فيلافيني، بتهمة الاحتيال والاختلاس ل 458 قطعة تتعلق بمسيرته المهنية، منها قمصان وتذكارات.