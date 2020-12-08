شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس اتصال الخطيب مع رئيس صن دوانز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصدر مطلع داخل النادى الأهلى عن إتصال أجراه محمود الخطيب مع رئيس نادى صن داونز لتجديد ملف التفاوض من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي رغم غلق باب القيد المحلى، واتفق الطران على إتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.
وتوصل
لاتفاق مع سيرينو ووكيله وكذلك مع ناديه صن داونز، والذي رفض بيع اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات المنقضية بسبب الحاجة لخدماته من ناحية الاهلى ولعدم التوصل لاتفاق مادي وقتها من ناحية أخرىن حيث أشترط صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار لبيع اللاع في الوقت الذي عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.
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