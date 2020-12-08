شكرا لقرائتكم اجتماع بين باتشيكو ولاعبى الزمالك قبل انطلاق المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي مدير الكره، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمة ، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه كما هو معتاد ، وأنه علي ثقة في الجميع .
وأشاد بالتزام الجميع، وان الكل لدية الفرصة ، مشددا ان الفريق علي موعد انطلاق بطولتين هما الاهم ، الدوري العام ودوري الأبطال ، كما تحدث عبدالحليم علي مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين خلال الجلسة، وأكد لهم ثقة الجميع فيهم ، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الافضل لاسعاد الجماهير ، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب للنجاح .
ومن ناحية أخرى عقد فاروق جعفر رئيس للجنة الفنية بنادى الزمالك جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الآن بمقر الوزارة لمناقشة أحوال الفريق الكروى بالقلعة البيضاء، وخطة الفترة المقبلة بعد تولى لجنة مؤقتة تدير أمور الزمالك على أن يتم التنسيق بين اللجنة الفنية ولجنة الكرة التى يتولى رئاستها أيمن يونس.
واستقرت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك على تعيين لجنة فنية لإدارة شئون الكرة برئاسة فاروق جعفر وعضوية كل من أيمن يونس وتامر عبد الحميد "دونجا" ومحمد حلمى وأحمد عبد الحليم وحسين السيد، كما تم تعيين المستشار عماد عبد العزيز فى اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى، بعد قبول استقالة المستشار محمد عطية.
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