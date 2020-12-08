شكرا لقرائتكم اجتماع بين باتشيكو ولاعبى الزمالك قبل انطلاق المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي مدير الكره، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمة ، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه كما هو معتاد ، وأنه علي ثقة في الجميع .

وأشاد بالتزام الجميع، وان الكل لدية الفرصة ، مشددا ان الفريق علي موعد انطلاق بطولتين هما الاهم ، الدوري العام ودوري الأبطال ، كما تحدث عبدالحليم علي مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين خلال الجلسة، وأكد لهم ثقة الجميع فيهم ، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الافضل لاسعاد الجماهير ، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب للنجاح .

ومن ناحية أخرى عقد فاروق جعفر رئيس للجنة الفنية بنادى الزمالك جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الآن بمقر الوزارة لمناقشة أحوال الفريق الكروى بالقلعة البيضاء، وخطة الفترة المقبلة بعد تولى لجنة مؤقتة تدير أمور الزمالك على أن يتم التنسيق بين اللجنة الفنية ولجنة الكرة التى يتولى رئاستها أيمن يونس.

واستقرت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك على تعيين لجنة فنية لإدارة شئون الكرة برئاسة فاروق جعفر وعضوية كل من أيمن يونس وتامر عبد الحميد "دونجا" ومحمد حلمى وأحمد عبد الحليم وحسين السيد، كما تم تعيين المستشار عماد عبد العزيز فى اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى، بعد قبول استقالة المستشار محمد عطية.