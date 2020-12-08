المصري يرد على تصريحات إبراهيم حسن بشأن أزمة إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، التصريحات التي أدلى بها إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي والحالي في الاتحاد السكندري،بشأن أزمة مستحقاته هو وشقيقه المتأخرة لدى النادي البورسعيدي.

وقال الخولي في تصريحات إذاعية:" مع كامل الاحترام لحسام وإبراهيم حسن لا ننكر مجهودهم مع الفريق خلال فترة توليهم المسؤولية، لكن موقفهم الأخير لم يكن لمصلحة النادي الذي يصرحون دائما بحبهم له".

وأضاف:"على عكس ما قال فقد فعلوا كل شيء من أجل إيقاف قيد نادي المصري، رغم تدخل العديد من الأطراف منها هاني أبو ريدة ومحمد مصلحي ووليد العطار".

وأوضح، أن التوأم حسام وإبراهيم تمسكا بالحصول على كافل مستحقاتهم، ولم يتنالا عن جنيها واحدًا للمصري، وتم الاتفاق على ذلك.

وتابع:" ان شاء الله يرجع حقنا ومقتنعين بذلك ومش عاوزين حد يزعل، وما حدث لا يسمى تصالح، ولا نريد اللعب بالألفاظ".

وأكمل:"كل ما ذكره إبراهيم حسن في وقت سابق عارٍ من الصحة، وهدفي هو توضيح الحقيقة لجماهير المصري وفي يوم سنحصل على حقنا".

وأتم: " كان من باب أولى التنازل عن القضية لو بالفعل حسام وإبراهيم يحبون النادي المصري، لكنهما لم يتنازلا عن جنيه واحد رغم محاولات الإدارة تخفيض المبلغ أو دفعها على أقساط".