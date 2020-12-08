اتحاد الكرة: إقامة مباريات كأس مصر حتى ربع النهائي من دون اللاعبين الدوليين

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، بندًا في لائحة الموسم الجديد، يمنح اتحاد الكرة الحق في إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائي من دون اللاعبين الدوليين.

وتضمن البند أحقية اتحاد الكرة في إقامة مباريات الكأس خلال فترات التوقف الدولي من دون الدوليين وإلزام الأندية بلعب اللقاءات بغض النظر عن عدد اللاعبين غير المتاحين.

كان مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقد مؤتمرًا صحفيًا الفترة الماضية من أجل توضيح بعض تفاصيل لائحة المسابقات في الموسم الجديد، وجاءت تصريحاته كالتالي:

- نهاية الدوري في منتصف شهر أغسطس 2021، والفريق الذي سيخوض مباراة خارجيًا، سواء أفريقيًا أو عربيًا سيخوض مباراة بالدوري قبل ٣ أيام من اللقاء إذا كان بالقاهرة، و٤ أيام إذا كان خارج مصر.

- الفريق الذي سيصل لنصف النهائي والنهائي عربيًا وأفريقيًا ستكون هناك لديه مساحة من ٥ إلى ٦ أيام لكل فريق.

- المباريات ستقام من دون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي في فترة الأولمبياد، ورغم رفض نادي إنبي إلا أن الأمر حسم تمامًا، كما أن دور الـ٣٢ من كأس مصر تقرر إقامته كذلك من دون اللاعبين الدوليين.

- إذا أقيمت أقل من نصف مباريات الدوري وتوقف بسبب "كورونا" سيتم إلغاؤه، وسيشارك أفريقيًا الفرق التي

لعبت الموسم السابق، وإذا ألغي بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدوري بترتيبه نفسه وإعلان البطل والمشاركين.

- إذا كان عدد المباريات لفريق أكبر سيتم إجراء عملية حسابية نسبية وتحديد عدد النقاط في ضوئها، وإذا تساوى فريقان سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وإذا تساويا سيتم اللجوء للأهداف. - التغييرات في الدوري مستمرة ٥ تغييرات في ٣ أوقات خلال اللقاء وسيتواجد ٩ لاعبين بدلاء و٧ من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ودقائق المياه سيتم تحديدها مع لجنة الحكام وفقًا لظروف الجو ودرجات الحرارة.

- حال حدث عطل في تقنية الفيديو قبل بداية اللقاء، أو خلاله ستكتمل المباراة من دون مشاكل، ونتيجتها تحتسب لأن "الفيديو" عامل مساعد وجميع الأندية متفهمة للقرار ونطبق تعليمات "الفيفا" في هذا الشأن.

- تم تعديل لائحة الغرامات في الموسم الجديد، أي لاعب طبقت عليه غرامة أمامه أسبوعان للسداد، وفي حال لم يسدد ستكون الغرامة مضاعفة مع إيقاف اللاعب لحين السداد، وفي حال كان اللاعب موقوفًا أساسًا أمامه فرصة للسداد مدة الإيقاف وإذا لم يسدد ستضاعف

العقوبة مع استمرار الإيقاف، والأمر نفسه بالنسبة للأجهزة، ستتضاعف العقوبة في خلال ٤ أسابيع مع الإيقاف.

- إذا كانت الغرامة المالية على النادي ستكون هناك مهلة أسبوعين ثم غرامة مضاعفة لمدة أسبوعين آخرين، وإذا لم يسدد بعد الأسابيع الأربعة سيتم خصم نقطة لكل مباراة يخوضها وعليه الغرامة، وفي حال انتهاء الموسم سيتم منعه من القيد تمامًا لحين السداد.

- لن تكون هناك أي معسكرات للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي خارج الأجندة الدولية.

- تحديد جدول من أول يوم حتى نهاية الدوري صعب للغاية ولا يمكن تحديده بسبب ظروف الأندية ومواجهات أفريقيا والبطولة العربية، ننتظر موعد قرعة أفريقيا نهاية شهر يناير لتحديد باقي المواعيد بعدما تم تحديد مواعيد أول ١٠ أسابيع لحين وضوح الرؤية بشأن قرعة بطولات أفريقيا في يناير.

- مباريات الأهلي ستكون في ستاد الأهلي وفي السلام، والزمالك باستاد القاهرة، كما أن نادي وادي دجلة اختار ستاد القاهرة لمبارياته، ويتم حاليًا التواصل لإيجاد حل بديل للزمالك ودجلة، خصوصًا وأن ستاد القاهرة من المنتظر غلقه في منتصف ديسمبر الجاري بسبب الإصلاحات.

- حضور جماهير للمباريات لن يكون مسموحًا به على الإطلاق في ظل مخاوف من انتشار فيروس "كورونا".

- اتحاد الكرة أرسل خطابًا رسميًا للكاف يطلب فيه إقامة اللقاء يوم ١٠ ديسمبر المقبل.

وينتظر القرار اللائحة الجديدة بها بند أنه حال إصابة أكثر من ١٦ لاعبًا بالقائمة ستؤجل المباراة وغير ذلك ستلعب المواجهة بدون مشاكل، وفي حال التأجيل بسبب إصابة أكثر من ١٦ لاعبًا سيتم معاقبة الفريق لأنه الأمر هو إهمال طبي جسيم، وفقًا للجنة الطبية باتحاد الكرة.