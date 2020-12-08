كيف كانت المواجهة المباشرة الأخيرة بين ميسي ورونالدو

أصبح الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على موعد أمام مواجهة تاريخية «مجددًا» مساء اليوم خلال مواجهة يوفنتوس وبرشلونة على ملعب الكامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

رحل البرتغالي رونالدو عن صفوف ريـال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، لينضم إلى يوفنتوس الإيطالي، ولم يتمكن رونالدو من المشاركة مع يوفنتوس في اللقاء الأول بالمجموعة أمام برشلونة في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، لمعاناته من تداعيات فيروس كورونا.

ليصبح لقاء الليلة هو المواجهة الأولى

التي تجمع الثنائي بعد رحيل صاروخ ماديرا عن ريـال مدريد.

المواجهة الأخيرة قبل رحيل رونالدو:

كانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الثنائي، في السادس من مايو عام 2018، خلال لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريـال مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الجولة 36 لليجا، وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في مواجهة شهدت تألق ميسي ورونالدو، وتمكن كل منهما من زيارة الشباك.

افتتح أهداف المباراة لبرشلونة الأوروجواياني لويس سواريز

عند الدقيقة 10، قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل، للريـال عند الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول من المواجهة بتلك النتيجة.وفي شوط اللقاء الثاني استطاع ميسي منح برشلونة أفضلية التقدم عند الدقيقة 52 من زمن المباراة بتوقيعه على الهدف الثاني، ثم استطاع جاريث بيل التسجيل لمدريد عند الدقيقة 72، وتنتهي المباراة بتلك النتيجة.وعلى مستوى الأرقام الفردية بين الثنائي في الليجا، يتفوق الأرجنتيني ميسي بعدد الأهداف خلال المواجهات المباشرة بتمكنه من تسجيل 20 هدفًا، مقابل 18 هدفًا للنجم البرتغالي.

وحسم يوفنتوس وبرشلونة التأهل إلى دور الـ16 من المنافسات الأوروبية بعد احتلال برشلونة صدارة ترتيب المجموعة السابعة بـ15 نقطة، يليه يوفنتوس في الوصافة برصيد 12 نقطة.