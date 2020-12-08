وليد سليمان: جيل الأهلي الحالي سطر تاريخًا كبيرًا وهدفنا السوبر الأفريقي والمحلي

أكد وليد سليمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجيل الحالي من نجوم القلعة الحمراء سطر تاريخًا كبيرًا بعد تحقيق الثلاثية، بالفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا.
وقال الحاوي في تصريحات ببرنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "حققنا الدوري لسنوات عدة، وكان الأهم بالنسبة لنا التتويج بأفريقيا، أما بطولة كأس مصرفكانت مهمة أيضًا، ونتمنى حصد باقي الألقاب، التي نشارك فيها، والجيل الحالي سطر تاريخًا كبيرًا".
وأضاف: "نسعى للتتويج بالسوبر الأفريقي ثم المحلي، وكل المسئولين في النادي يدعمون اللاعبين، من أجل كتابة تاريخ كبير لهم، وهو جيل جديد حصل على الثقة لمدة 10سنوات مقبلة".
وتابع: "لم يسبق لي تحقيق الثلاثية، وهي المرة الأولى في مسيرتي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بتحقيق الألقاب الثلاثة خلال الفترة الماضية".
واختتم: "الجيل السابق أبوتريكة وبركات وأحمد حسن لن يعوض مطلقًا، حققوا بطولات كثيرة ونتائج لم تحدث، نتمنى ظهور جيل جديد قادر على تكرار الإنجازات، والجيل الذهبي للأهلي كان يضم شخصيات قيادية، لكن الحالي هناك بعض اللاعبين لا تزال خبراتهم قليلة، وأتمنى أن يكتسبوها خلال المرحلة المقبلة".
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