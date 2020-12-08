الأهلي يرفض خوض مبارياته من دون لاعبي المنتخب الأولمبي

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيرفض خوض مبارياته من دون لاعبي المنتخب الأوليمبي، خلال أولمبياد طوكيو.
قال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "الأهلي سيخاطب اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرةالقدم، لإبلاغهم برفضه خوض المباريات من دون لاعبي المنتخب الأوليمبي".
وأضاف: "هناك لاعبون مميزون وأساسيون في الأهلي من لاعبي المنتخب الأوليمبي ومن الصعب اللعب من دونهم".
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