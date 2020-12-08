بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة ويوفنتوس في اهم مباريات اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ضمن الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “برشلونة ويوفنتوس” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت ESPN.

تقام مباراة برشلونة ويوفنتوس على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الألماني “توبياس ستيلر”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

انقاد برشلونة للخسارة في بداية الأسبوع امام “قادش” ليحقق أسوأ بداية له في الدوري الإسباني بعد مرور 10 جولات منذ موسم 1987/1988 إذ خسر 4 مباريات وتعادل في 2، ولكن في دوري ابطال اوروبا كانوا وحشًا مفترسًا، حيث فازوا في جميع المباريات الخمس حتى الآن.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن خصمه الليلة يوفنتوس، من المؤكد أنهم سيواصلون صدارتهم المجموعة ما لم يفز رجال أندريا بيرلو بفارق 3 أهداف او أكثر، وفرصة حدوث ذلك ضئيلة خاصة مع تسجيل النادي الكتالوني 4 أهداف في أربع من أصل سبع مباريات تنافسية خاضها على أرضه هذا الموسم.

ولكن آخر خمس هزائم لبرشلونة في دوري ابطال اوروبا في جميع الملاعب جاءت بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، وسيتوجب علينا العودة إلى موسم 2012/2013 بالتحديد من أجل الكشف عن هزيمة البرسا بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو امام “بايرن ميونخ” في نصف نهائي البطولة الذي حققها النادي البافاري على حساب مواطنه دورتموند آنذاك.

في المقابل، تأهل يوفنتوس بالفعل هو الآخر إلى دور ثمن النهائي، ومنذ تعرضه للخسارة الوحيدة في دور المجموعات امام برشلونة خاض البيانكونيري ثمان مباريات في جميع المسابقات لم يتذوق فيها طعم الخسارة، حيث فاز في 6 وتعادل في 2، ولكن فشل في الحفاظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين فقط.

ولم يُهزم يوفنتوس خارج أرضه هذا الموسم في جميع المسابقات، تعادل في 4 وانتصر في 3، كما يمتلك سجلاً رائعًا امام الأندية الإسبانية إذ فاز بخمس من اخر ثمان مباريات خاضها امام فرق اللاروخا، وتعادل في لقاء وحيد، وخسر مرتين.

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برشلونة 0-0 يوفنتوس

????️ملعب كامب نو (كتالونيا – إسبانيا)

????دوري ابطال اوروبا (المجموعة 7 – الجولة 6)

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

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