شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الظروف الأسرية.. فايلر يرفض تدريب نانت الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت صحيفة «ناو» السويسرية أن رينيه فايلر رفض تدريب نانت الفرنسي، قائلًا إن الوقت غير مناسب خاصة بعد عودته من مصر إلى أسرته في سويسرا.

وأوضحت الصحيفة أن أسرة فايلر تشعر بالراحة الآن لأنه سيقضي عطلة الكريسماس معها بعد انتظار استمر طويلًا.

وكانت صحيفة «20 مينتس» الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن نانت اتفق مع مدربه جوركوف على الرحيل.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن فايلر مرشح بقوة لتدريب الفريق.

وكان فايلر قد رحل عن الأهلي، أكتوبر الماضي، بعدما قاد فريق القلعة الحمراء للتتويج بالدوري والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.