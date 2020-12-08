شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة للناشئين يستعد لنصف نهائي كأس أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخب مصر لكرة السلة «رجال» لمباراة قوية، اليوم الثلاثاء، ضد منتخب مالي ضمن منافسات نصف نهائي كأس أفريقيا للناشئين، وتقام المباراة في الثامنة مساءً.

ويصطدم منتخب مصر للناشئات مع نظيره السنغالي في تمام الثالثة عصرًا.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد تصدر دور المجموعات بـ6 نقاط، واحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ومنتخب غينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما جاء منتخب مالي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.