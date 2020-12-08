شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا وإيطاليا في أقوى مجموعات تصفيات أوروبا للمونديال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقعت قرعة أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 والتي سحبت في العاصمة السويسرية زيوريخ، منتخبي إسبانيا وإيطاليا في المجموعتين الصعبة، بينما جاءت القرعة متوازنة للمنتخبات الكبرى الذين تم توزيعها على رؤوس المجموعات العشر، وتم تقسيم 55 منتخبًا على 10 مجموعات، تضم 5 منها 6 منتخبات، فيما تضم الخمس الأخرى 5 فرق في كل المجموعة، والتي جاءت على النحو التالي:

الأولى (البرتغال، صربيا، إيرلندا، لوكسمبورغ، أذربيجان).

الثانية (إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو).

الثالثة (إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا).

الرابعة (فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهيرسك، كازاخستان).

الخامسة (بلجيكا، ويلز، جمهورية التشيك، بيلاروسيا، إستونيا).

السادسة (الدنمارك، النمسا، سكتلندا، إسرائيل، جزر الفارو، مولدوفا).

السابعة (هولندا، تركيا، النرويج، مونتينيجرو، لاتفيا، جبل طارق).

الثامنة (كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا).

التاسعة (إنجلترا، بولندا، هنجاريا، البانيا، أندورا، سان مارينو).

العاشرة (ألمانيا، رومانيا، إيسلندا. مقدونيا الشمالية، أرمينيا، ليشتينشتاين).