شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الأهلي سيخاطب اللجنة الثلاثية لرفض اللعب بدون لاعبى الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيرفض خوض مبارياته بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، خلال أولمبياد طوكيو، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي سيخاطب اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، لإبلاغهم برفضه خوض المباريات بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي".

وأضاف: "هناك لاعبين مميزين وأساسيين في الأهلي من لاعبي المنتخب الأوليمبي ومن الصعب اللعب بدونهم".

من جانبه، كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن كواليس استعدادات اللجنة لإدارة الموسم الجديد، وقال مرزوق فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى المساندة الإعلامية فى هذه المهمة الشاقة، عايزين المسابقة تكمل وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف المنظومة بالكامل، وضعنا الآليات لتنفيذ كل البنود التى أعلناها، وأتمنى ألا يخالفها أحد، لكن لابد من وضع عقوبات لمن يخرج عن البنود، كانت المخالفات يتم تجميعها والبعض ما بيدفعش، وأكن العقوبة مالهاش لازمة، لكننا وضعنا عقوبات لتنفيذها.

وأضاف: نحاول تطوير المنظومة وأتمنى الالتزام من الأندية أكيد هيحصل خروج عن المألوف وأتمنى أن يكون فى حدود، اجتمعت مع الأندية وأخبرتهم باللوائح والنظام، كان فى اعتراض على المخالفات وخصم النقاط من بعض الأندية، ولكنهم تفهموا أننا نعمل للصالح العام، أنت بتدفع للاعبين ملايين وتيجى على الغرامة ومتدفعش ده مش مقبول.

وواصل: لم نحدد موعد مباراة السوبر حتى الآن، الدورى هيبدأ يوم 11 والأهلى هيروح كأس العالم للأندية ولسه هنقعد مع الشركة الراعية، ومافيش أى حاجة وصلت من الكاف بشأن السوبر الأفريقى.

واستكمل: بخصوص المحلة أتواصل معهم يومياً وهما شغالين على ملاحظات مديرية أمن الغربية وعندهم اجتماع يوم الخميس لمراجعة ما تم فى استاد المحلة واذا تم سيلعبون مع الأهلى والزمالك على ملعبهم ولكن اذا لم يتم سيلعبون على استاد طنطا

واختتم: العقوبات الخاصة بالملعب تخص لجنة المسابقات، لان المباريات يومياً، لكن الأمور الأخرى التى تحتاج تحقيقات ستحول للجنة الانضباط

البطولة العربية الجديدة حتى الآن مافيش أى معلومات عنها وفى انتظار المعلومات، والاسمايعلى لو كسب النهائى هيكون يوم 18، وبعدها ننتظر ما سيصدره الاتحاد العربى عن البطولة الجديدة ممكن يبقى فى خامس الدورى وبطل الكأس والاتحاد أحياناً يختار أحد الفرق.