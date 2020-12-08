شكرا لقرائتكم الأهلى مستمر فى مفاوضات سيرينو بسبب كأس العالم رغم غلق القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة من العيار الثقيل لازالت مفاوضات الأهلي من الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي مستمرة رغم غلق باب القيد المحلي، وتُخطط إدارة الأهلي لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم والمقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده افريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته في الفترة من 1 فبراير الى 11 فبراير المقبل.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع سيرينو ووكيله وكذلك مع ناديه صن داونز والذي رفض بيع اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات المنقضية بسبب الحاجة لخدماته من ناحية ولعدم التوصل لاتفاق مادي وقتها من ناحية أخرىن حيث أشترط صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار لبيع اللاع في الوقت الذي عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.

ويعد سيرينو المهاجم الأجنبي الوحيد المطلوب من قبل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، في الوقت الذي وعدت إدارة الأهلي المدرب الحائز على بطولة دوري أبطال افريقيا بفتح خزائن النادي لضم مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية، سواء كان سيرينو أو مهاجم أخر على نفس المستوى.