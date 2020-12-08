شكرا لقرائتكم 7 لاعبين يغيبون عن الزمالك امام المقاولون العرب .. وعودة ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاني فريق الزمالك من عدة غيابات قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الأول للدورى، ويأتي في مقدمة الغيابات يوسف أوباما وعبد الله اللذان يعانيان من اصابتهما بفيروس كورونا وسيخضعان لمسحة جديدة اليوم ، وفي حالة سلبية المسحة الجديدة فانهما سيشاركان في التدريبات الجماعية للفريق ولكن ضيق الوقت قبل المباراة يصعب من مشاركتهما.

كما يغيب عن الفريق في مباراة المقاولون العرب كل من محمود الونش وحمزة المثلوثي اللذان يخضعان لبرنامج تاهيلي لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية في ظل عدم مشاركتهما في المباريات منذ فترة.

فيما يغيب محمد أشرف روقا والمغربي محمد اوناجم بسبب الإصابة، وامام عاشور بسبب الإيقاف ، بينما يعود للمشاركة في المباريات التونسي فرجاني ساسي الذي انتهي إيقافه 6 مباريات في مباراة طلائع الجيش بالدور قبل النهائي لكأس مصر.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية أمس بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين ، كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع.