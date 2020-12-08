شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يعود لتدريبات الأهلى الجماعية فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك كريم نيدفيد لاعب الاهلي في تدريبات الفريق الجماعية بدءاً من يناير المقبل بعد الإنتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من أكثر من عملية جراحية خضع لها مؤخراً في الركبة ، وقال مسئولو الأهلي أن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي كما تردد مؤخراً ، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدو أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلي في القاهرة.

ويسير البرنامج العلاجي لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدي اللاعب تدريبات يومية في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، كما أن حالته تحسنت كثيرا في ظل الوحدات البدنية المتنوعة التي يحصل عليها داخل النادي الأهلي من فريق التأهيل المكون من محمد وفائي ومحمد النجار وطارق عبد العزيز.

وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية في يناير المقبل بعد الإنتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتي تشمل خوض تدريبات بدنية في الجيم بجانب فقرات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليومي.

يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الاهلي منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضي وأجرى أكثر من جراحة في الركبة.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.