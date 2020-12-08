شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام المقاولون العرب.. وعودة ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الزمالك من عدة غيابات قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الأول للدورى، ويأتى فى مقدمة الغيابات يوسف أوباما وعبد الله اللذان يعانيان من إصابتهما بفيروس كورونا وسيخضعان لمسحة جديدة اليوم، وحال سلبية المسحة الجديدة فانهما سيشاركان في التدريبات الجماعية للفريق ولكن ضيق الوقت قبل المباراة يصعب من مشاركتهما.

كما يغيب عن الفريق في مباراة المقاولون العرب كل من محمود الونش وحمزة المثلوثي اللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية في ظل عدم مشاركتهما في المباريات منذ فترة.

فيما يغيب محمد أشرف روقا والمغربي محمد أوناجم بسبب الإصابة، وإمام عاشور بسبب الإيقاف، بينما يعود للمشاركة في المباريات التونسي فرجاني ساسي الذي انتهي إيقافه 6 مباريات في مباراة طلائع الجيش بالدور قبل النهائي لكأس مصر.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية أمس بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين، كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع.