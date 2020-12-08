شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مستمر فى مفاوضات سيرينو بسبب كأس العالم رغم غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل لازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.

وتوصل الأهلى لاتفاق مع سيرينو ووكيله وكذلك مع ناديه صن داونز، والذي رفض بيع اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات المنقضية بسبب الحاجة لخدماته من ناحية ولعدم التوصل لاتفاق مادي وقتها من ناحية أخرىن حيث أشترط صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار لبيع اللاع في الوقت الذي عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.

ويعد سيرينو المهاجم الأجنبى الوحيد المطلوب من قبل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى الوقت الذى وعدت إدارة الأهلى المدرب الحائز على بطولة دورى أبطال أفريقيا بفتح خزائن النادى لضم مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للأندية، سواء كان سيرينو أو مهاجم آخر على نفس المستوى.