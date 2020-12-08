شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف جنيه قيمة احتجاج الأندية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، قيمة الاحتجاج فى الموسم الجديد من الأندية، وقررت اللجنة أن تكون قيمة الاحتجاج 10 آلاف جنيه مع مضاعفة المبلغ إذا كان الاحتجاج يتعلق بالتزوير أو التدليس.

وأقرت اللجنة العديد من التعديلات الجديدة على لائحة الموسم الجديد أبرزها:

- حال حدث عطل في تقنية الفيديو قبل بداية اللقاء أو خلاله ستكتمل المباراة بدون مشاكل، ونتيجتها تحتسب لأن "الفيديو" عامل مساعد وجميع الأندية متفهمة للقرار ونطبق تعليمات "الفيفا" في هذا الشأن.

- تم تعديل لائحة الغرامات في الموسم الجديد، أي لاعب طبقت عليه غرامة أمامه أسبوعان للسداد، وحال لم يسدد ستكون الغرامة مضاعفة مع إيقاف اللاعب لحين السداد، وفي حال اللاعب موقوف أساسا أمامه فرصة للسداد مدة الإيقاف وإذا لم يسدد ستضاعف العقوبة مع استمرار الإيقاف، ونفس الأمر بالنسبة للأجهزة ستضاعف العقوبة في خلال 4 أسابيع مع الإيقاف.

- إذا كانت الغرامة المالية على النادي ستكون هناك مهلة أسبوعين ثم غرامة مضاعفة لمدة أسبوعين آخرين، وإذا لم يسدد بعد الأسابيع الأربعة سيتم خصم نقطة لكل مباراة يخوضها وعليه الغرامة، وفي حال انتهاء الموسم سيتم منعه من القيد تماما لحين السداد.

- لن تكون هناك أي معسكرات للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي خارج الأجندة الدولية.

- تحديد جدول من أول يوم حتى نهاية الدوري صعب للغاية ولا يمكن تحديده بسبب ظروف الأندية ومواجهات أفريقيا والبطولة العربية، ننتظر موعد قرعة أفريقيا نهاية شهر يناير لتحديد باقي المواعيد بعدما تم تحديد مواعيد أول 10 أسابيع لحين وضوح الرؤية بشأن قرعة بطولات أفريقيا في يناير مباريات الأهلي ستكون في استاد الأهلي و السلام، والزمالك باستاد القاهرة، كما أن نادي وادي دجلة اختار استاد القاهرة لمبارياته، ويتم حاليا التواصل لإيجاد حل بديل للزمالك ودجلة خاصة وأن استاد القاهرة من المنتظر غلقه في منتصف ديسمبر المقبل بسبب الإصلاحات. - حضور جماهير للمباريات لن يكون مسموحا به على الإطلاق في ظل مخاوف من انتشار فيروس "كورونا".

- بند أنه حال إصابة أكثر من 16 لاعبا بالقائمة ستؤجل المباراة وغير ذلك ستلعب المواجهة بدون مشاكل، وفي حال التأجيل بسبب إصابة أكثر من 16 لاعبا سيتم معاقبة الفريق لأنه الأمر هو إهمال طبى جسيم وفقا للجنة الطبية باتحاد الكرة.