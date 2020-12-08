شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو مصر للمشاركة فى بطولة هنرى دولجان للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار دعوة من نظيره الفرنسى لمشاركة المنتخب الأول فى منافسات بطولة هنرى دولجان التى تقام فى الفترة من 14 إلى 17 يناير 2021، على أن يتم البقاء فى فرنسا عقب البطولة والمشاركة فى معسكر مشترك حتى انتهاء الشهر فى إطار استعداد المنتخبين للبطولات المقبلة.

تلقى محمد أبو حليمة لاعب منتخب المصارعة دعوة من الاتحاد الصربى للعبة، للمشاركة مع منتخب صربيا، فى معسكر تدريبى هناك خلال الفترة المقبلة، وجاءت الدعوة على أن يتحمل الجانب الصربى تكاليف السفر و الإقامة و الطيران .

وجاءت الدعوة بإرسالها إلى اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار والذى بدوره أخطر اللاعب، ولكن لم يتم حسم موقف اللاعب حتى الآن، خاصة وان صربيا ظهر بها اعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا ، خلال الأيام الماضية، وهو ما يجعل هناك حالة من التأنى فى حسم مصير الدعوة التى تلقاها اللاعب حرصا على سلامته ، و لضمان صحته و تحنبا لتعرضه للإصابة هناك.