شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يخاطب فيفا لمنع تقليص اللجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطلب فيه عدم تقليص اللجنة من 5 أعضاء إلى 3 فقط، وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن عمرو الجنايني طلب فى خطابه استمرار اللجنة الخماسية كما هى نظرا لحاجته إلى جهود جميع أفرادها ووجود تناغم بينهم فى العمل داخل اتحاد الكرة.

كان فيفا أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه تقليص أعضاء اللجنة إلى 3 أشخاص فقط، وتقدم الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة بالاعتذار عن عدم الاستمرار بها، خاصة أن الفيفا طلب إجراء الانتخابات في يناير المقبل.

فى السياق ذاته، ترسل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، اللائحة النهائية إلى فيفا بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليها والتى أقرتها الجمعية العمومية فى الاجتماع الأخير، ووافقت اللجنة الخماسية على طلب لجنة الصياغة المُشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتضم الرباعى المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد وعلى سليم وأحمد جوهر رؤساء أندية الواسطى والأوليمبى وبنى سويف والمريخ على الترتيب، بعدم تطبيق الأثر الرجعى فى بند الـ8 سنوات بشكله الجديد فى لائحة اتحاد الكرة المعدلة، حيث أصبح البند تصاعديا، بما يعنى عدم أحقية كل من قضى 8 سنوات فى الجبلاية الترشح إلا على منصب أعلى سواء على النائب أو الرئيس، وتم الاتفاق على إرسال اللائحة الجديدة للفيفا دون وضع كلمة أثر رجعى أو أثر فورى بناء على رغبة الجمعية العمومية.

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الطارئ الأسبوع الماضى تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناديا) وجميع أندية القسم الثاني (48 ناديا) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.