"هدف الأهلي والزمالك".. الجونة يعلن تجديد عقد والتر بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن نادي الجونة تجديد عقد لاعبه الزامبي والتر بواليا لمدة 3 مواسم.
وكشف الجونة عبر موقعه الرسمي، عن صورة اللاعب بعد تجديد تعاقده: "يسعدنا أن نعلن عن تجديد عقد لاعبنا والتر بواليا حتى موسم 2023".
وانضم بواليا لنادي الجونة قادما من نكانا الزامبي في صيف 2019.
ونجح بواليا في 13 هدفا وصنع هدف وحيد خلال 30 مواجهة لعبها مع الجونة خلال الموسم المنقضي.
وارتبط اسم بواليا بناديي القمة الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب استمر مع الجونة.
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