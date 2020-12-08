جولة الحسم.. 13 فريقًا يتنافسون على 8 مقاعد بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تقام على مدار اليومين الثلاثاء والأربعاء مباريات ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا،حيث تقام الليلة 8 مباريات وتستكمل باقي المباريات غدًا.

وفي وقت سابق كان 8 فريق قد حسموا بطاقات التأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ليتبقى 8 آخرين يتنافس عليهم 13 فريقا للظفر بشرف التأهل للدور المقبل.

ونجح في التأهل لدور الـ 16 كل من بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، بورتو، ليفربول، تشيلسي، إشبيلية، بوروسيا دورتموند.

المجموعة الأولى

حسم بايرن ميونيخ بطاقة التأهل عن هذه المجموعة بعدما وصل إلى النقط 13 ويحل خلفه أتليتكو مدريد المركز الثاني برصيد 6 نقاط وريد بول سالزبورج المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ولا يزال هناك صراع بين فريقي أتليتكو مدريد وريد بول سالزبورج، حيث سيصطدم الفريقين مساء غدا، ويحتاج الفريق الإسباني للفوز أو التعادل لخطف بطاقة التأهل، بينما لا يوجد فرصة أمام ريد بول سوى تحقيق الفوز.

المجموعة الثانية

أكثر المجموعات تعقيدًا ويملك الأربع فرق فرصًا للتأهل، حيث يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الأول برصيد 8 نقاط، وخلفه شاختار برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث ريال مدريد ولديه 7 نقاط وانتر ميلان بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وسيواجه ريال مدريد نظيره مونشنجلادباخ وفي حال الفوز سيتأهل الفريق الإسباني، أما في حالة التعادل سيضمن الفريق الألماني بطاقة التأهل وينتظر بطل إسبانيا نتيجة مواجهة انتر ميلان وشاختار، ففي حال فوز شاختار على انتر سيأهل الفريق الأوكراني كونه يتفوف على ريال مدريد في المواجهات المباشرة أما في حال فوز انتر يصعد ريال مدريد، وأمام انتر ميلان فرصة صعبة للتأهل وهي الفوز على شاختار بالتزامن مع فوز ريال مدريد على بوروسيا مونشنجلادباخ.

المجموعة الثالثة

ضمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي التأهل لدور الـ 16 عن هذه المجموعة، ليخرج كل من أولمبياكوس ومارسيليا من دور المجموعات.

المجموعة الرابعة

ضمن فريق ليفربول الإنجليزي التأهل حيث يملك 12نقطة وخلفه اتلانتا الإيطالي 8 نقاط، وأياكس امستردام الهولندي 7 نقاط ولا يزال الصراع قائم بينهما لخطف البطاقة الثانية المجموعة، بينما ودع ميتيلاند دور المجموعات حيث يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلعب غدا اتلانتا أمام أياكس وفي حال فوز اي فريق منهما يتأهل مباشرة مع ليفربول، لكن في حالة التعادل سيتأهل أتلانتا بفارق الأهداف لصالحه.

المجموعة الخامسة

حسم كل من تشيلسي وإشبيلية بطاقتي التأهل عن المجموعة، بينما ودع كراسنودار ورين دور المجموعات.

المجموعة السادسة

تأهل بوروسيا دروتموند عن هذه المجموعة، ولا يزال يتصارع كل من لاتسيو وكلوب بروج على البطاقة الثانية، حيث يملك الأول 9 نقاط والثاني 7 نقاط، بينما ودع زينت سانت بطرسبرج من دور المجموعات.

وسيواجه كلوب بروج نظيره لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الفريق الإيطالي وفوز أو تعادل الفريق الإيطالي يضمن له التأهل، بينما يحتاج كلوب بروج للفوز فقط.

المجموعة السابعة

نجح الثنائي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في خطف بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة مبكرا، وودع دينامو كيف وفرينكفازوزي البطولة من دور المجموعات.

المجموعة الثامنة

لا تزال المجموعة الثامنة حساباتها معقده

ترتيب المجموعة

1- مانشستر يونايتد (فاز في 3 وخسر في 2 ولم يتعادل) = 9 نقاط

2- باريس سان جيرمان (فاز في 3 وخسر في 2 ولم يتعادل) = 9 نقاط

3- لايبزيج (فاز في 3 وتعادل في 2 ولم يخسر) = 9 نقاط

4- اسطنبول باشاك شهير ( فاز في 1 وخسر في 4 ولم يتعادل)= 3 نقاط

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على أنه في حالة تساوى أكثر من فرقتين في عدد النقاط، فيتم حساب ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

وبالنظر لنتائج مانشستر يونايتد نجد تفوقه في مباراتين على كل من باريس سان جيرمان (2-1) بالجولة الأولى من دور المجموعات، وبخماسية دون رد على لايبزيج الألماني بالجولة الثانية (بمجموع 6 نقاط).

أما نتائج باريس سان جيرمان، فتفوق الفريق الفرنسي في مباراتين أيضًا على كل من لايبزيج (1-0) في مباراة الجولة الرابعة، ومانشستر يونايتد (3-1) في مباراة الجولة الخامسة (بمجموع 6 نقاط).

أما لايبزيج فلم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة على باريس سان جيرمان بالجولة الثالثة بنتيجة 2-1 (بمجموع 3 نقاط).

فارق الأهداف بين الثلاث فرق حسم صدارة المجموعة لمانشستر يونايتد يليه باريس سان جيرمان، ثم يأتي لايبزيج في المركز الثالث.

حسابات التأهل

مانشستر يونايتد

-في حال حقق مانشستر يونايتد الفوز على لايبزيج فسيحسم تأهله إلى منافسات دور الـ16 بدوري الأبطال كمتصدر للمجموعة.

- في حالة التعادل فسيتفوق أيضًا يونايتد على لايبزيج بفارق المواجهات المباشرة ويحسم التأهل إلى دور الـ16.

-في حالة الخسارة سيودع يونايتد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا وينتقل للدوري الأوروبي.

باريس سان جيرمان

- في حالة الفوز على باشك شهير، سيرفع النادي الباريسي رصيده إلى النقطة 12ومن ثم يحسم بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16.

- أمام باريس سان جيرمان فرصة أخرى في حالة التعادل، ففي تلك الحالة سيرفع رصيده إلى النقطة العاشرة.

- وفي حال الخسارة (بشرط خسارة لايبزيج أو يونايتد) فسيكون هناك فرصة ثالثة أيضًا أمام نادي العاصمة الفرنسية، ففي حالة خسارة يونايتد سيتأهل لايبزيج ويحسم باريس البطاقة الثانية بفارق المواجهات المباشرة مع الشياطين الحمر، أما في حالة خسارة لايبزيج فسيتأهل كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

لايبزيج

- في حالة الفوز على مانشستر يونايتد، سيحسم لايبزيج بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وفي حالة تعادل باريس في مباراته ضد باشك شهير فسيتأهل الفريق الألماني كمتصدر للمجموعة.

- في حال تعادل يونايتد ولايبزيج في مباراة الجولة الأخيرة، سينتظر الفريق الألماني خسارة باريس سان جيرمان لحسم بطاقة التأهل الثانية مع الشياطين الحمر.