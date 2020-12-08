شكرا لقرائتكم خبر عن النظام يجنب «الشهراني» الانضباط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أثارت لقطة ضرب لاعب الهلال ياسر الشهراني لاعب الرائد المحترف نيكوليتش، حفيظة متابعي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لاسيما وأنها كانت في الوقت بدل الضائع في المباراة وتحديداً في الدقيقة (94).

وبحسب مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن الحالة الجدلية التي تناولتها الجماهير الرياضية لا يعتقد بأن توضع على طاولة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، كون اللجنة معنية بالنظر بالحالة التي تحدث من وراء نظر الحكم، أو في حال أن الحكم قد منح مرتكبها بطاقة حمراء، وهنا يمكن للجنة النظر في الحالة لبحث هل تستحق إيقاع عقوبة إضافية من عدمه.

وتناولت الجماهير الحالة التي أكدها المحللون التحكيميون بأنها ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للرائد، وتناولتها الجماهير الرياضية على نطاق واسع، معبرين عن استيائهم من مستوى التحكيم الذي يظهر من جولة تلو أخرى.

ووضع اللاعب نيكوليتش لقطة الحالة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، وعلق عليها بقوله (فريقي لا يستحق أن يخسر اليوم، قاتلنا حتى النهاية، عار). تعبيراً منه على الحادثة التي أضاعت على الرائد نقطة ثمينة كانت ستنقله إلى المركز الخامس بدلاً من مركزه الحالي الثامن.