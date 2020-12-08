شكرا لقرائتكم الحاوي وليد سليمان يعود للأهلي بعد غياب 16 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الحاوي وليد سليمان نجم هجوم الأهلي لتدريبات ومباريات فريقه بداية من اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا والذي أعلن اصابته به منذ يوم 22 نوفمبر الماضي، وهو الامر الذي تسبب في غيابه عن تدريبات ومباريات الأهلي لمدة 16 يوم وهي الفترة التي شهدت لعب الأهلي العديد من المباريات الهامة أهمها نهائي الكأس أمام طلائع الجيش وهي المباراة التي حمسها الفريق الأحمر بركلات الترجيح، وكذلك نهائي بطوة دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك والتي حسمها الأهلي أيضاً بهدفين مقابل هدف واحد.

وأعلن وليد سليمان عن تعافيه ونجله سليم من فيروس كورونا، وذلك عقب تحول نتيجة مسحتهما الأخيرة، من إيجابية إلى سلبية، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "حابب أشكر كل الناس اللى كلمتنى، وسألت عليا ودعتلنا بالشفاء الحمدلله أنا وسلمى وسليم خفينا والنتيجة سلبية وحالتنا كويسة الحمد لله حبيت أطمن كل الناس اللى بتحاول تكلمنى وأطمن الجمهور شكرًا ليكم جدًا".

كان الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، أعلن خروج وليد سليمان من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا، وقال محمد شوقى :"وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وأضاف محمد شوقى، "وليد سليمان لم يتسرع ويدخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين"

ويستعد الأهلي لبدء بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الاهلي لقبها.