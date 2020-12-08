الامارات | بوغبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وكيل النجم الفرنسي، ولاعب وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا، مينو رايولا، أنه سيرحل عن فريقه في يناير المقبل. وأضاف رايولا في مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت" نشرتها أمس أن بوغبا، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم، "غير سعيد" في مانشستر يونايتد ويجب أن يرحل، عاجلا وليس آجلا. وقال رايولا :"بول لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد، لم يعد قادرا على التعبير عن نفسه بالشكل المنشود، الذي كان متوقعا منه."

وأضاف :"عليه أن يغير الفريق الذي يلعب له، وعليه أن يغير الأجواء." وتابع بالقول: "لديه عقد يستمر عاما ونصف عام... لكنني اعتقد أن الحل الأمثل لجميع الأطراف هو السماح برحيله في سوق الانتقالات المقبلة". وسجل بوغبا (27 عاما) الهدف الأول لمانشستر يونايتد في المباراة التي فاز بها الفريق على ويستهام 3 / 1 السبت الماضي وأثبت أنه استعاد لياقته مجددا بعد المعاناة من الإصابات وكذلك من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال هذا الموسم.

وكان بوغبا رحل عن مانشستر يونايتد وانضم إلى يوفنتوس الإيطالي في عام 2012، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (119 مليون دولار).

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