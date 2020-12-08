شكرا لقرائتكم انبى يرفض خوض مباريات الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادى انبى، اقتراح اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، حيث يشارك الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2021، وطالب النادى البترولى بتوقف الدورى خلال الأولمبياد خاصة وأنه يمتلك أكثر من لاعب من قوامه الأساسى ضمن اختيارات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وعلى رأسهم محمود جاد حارسه الأساسى وأسامة جلال وكريم فؤاد.

واقترح اتحاد الكرة على الأندية فى وقت سابق اقامة الدورى الجديد من دور واحد حتى يتم الانتهاء منه قبل الأولمبياد، إلا أن أغلب الأندية رفضت هذا الاقتراح وطلبت إقامة الدورى بشكله العادى على أن يقام الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى فى يوليو وأغسطس المقبلين إلا أن انبى اعترض بشدة على هذا الأمر.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، مؤخرا، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.