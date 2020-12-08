شكرا لقرائتكم رئيس لجنة المسابقات يكشف موقف ترتيب الدورى فى حالة الإلغاء وأزمة ملعب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن موقف ترتيب الدورى العام وتحديد البطل فى حالة إلغاء المسابقة لأى سبب وكذلك موقف مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والطلائع بعد التعديلات الجديدة، وقال مرزوق فى تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: السوبر المنتظر بين الأهلى وطلائع الجيش وهذا مبنى على لائحة الوسم الماضى ولا يمكن تعديله، وطلائع الجيش لا يحق له المشاركة فى الكونفدرالية لأن الاتحاد عندما قام بالقرعة لم يكن نهائى الكأس تم لعبه فرشحنا الأربع فرق من الدورى

الترتيب العام بالأهداف لكن المربع والهبوط بالمواجهات المباشرة واذا تساوى الجميع يتم إقامة مباراة فاصلة.

أضاف: لو هناك أكثر من 16 لاعب مصاب بكورونا فى فريق واحد ستؤجل مبارياته غير ذلك لا تأجيل، حتى وإن كان حراس المرمى الثلاثة مصابين يمكن الاستعانة بالناشئين، وسيتم تغريم النادى مبلغ مادى كبير بسبب الإهمال .

أردف: الدورى لو لم يكتمل لو كنا لعبن أقل من نصف المباريات سيتم إلغاء الدورى ونرسل للإتحاد الأفريقى الفرق المشاركة فى السمابقات عن الموسم الماضى، لكن لو عدى المنتصف سنقف عند الترتيب الأخير ونحدد البطل والهابطين بدل النقط سيكون النسبة .

واصل: الأندية وافقت على اللعب بدون لاعبى المنتخب الأولمبى باستثناء إنبى لأن قالوا عندنا 5 لاعبين، ولكن هذه مصلحة عامة ولا يمكن تأخير الدورى شهر ونصف، ومحمد صلاح ممكن يروح المنتخب الأولمبى هل ليفربول هيأجل مبارياته مستحيل.

أكمل: الزمالك طلب أن تقام مباريته على استاد القاهرة، حصلنا على وعد من استاد القاهرة انه هيفتح على يناير بعد زراعة البذرة الشتوية، وهيكون فى 6 مباريات للزمالك قبل ذلك، أول مباراة هى المقاولون ونبحث عن موافقات أمنية لخوض اللقاء على ملعب آخر، وحللنا أمر جميع المباريات مع الفرق الأخرى، سواء مع بيراميدو، أو إنبى ويتبقى المباراة الأخيرة مع الجيش نسعى لحلها وأمامنا وقت.

واختتم: موضوع السوبر غيرته مع الأندية قبل لعب نصف نهائى الكأس لأن اللى بيلعب الكاس ويوصل نهائى بيلعب خمس أو 4 مباريات ولا يمكن أن نقارن هذا بوصيف الدورى، ومن هنا جاءت فكرة التغيير.