شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفوض جمال محمد على بتمثيل الجبلاية فى عمومية الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، جمال محمد على نائب رئيس اللجنة بحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية المقبلة للإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم 11 ديسمبر الجارى عبر الفيديو بدلا من إقامتها فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بناءً على توصية اللجنة الطبية، وهو ما أقرته لجنة الطوارئ، حيث سيتم إدارة الجمعية من مقر الكاف فى القاهرة.

وقال كاف، فى بيان عبر موقعه الرسمي، "القرار تم اتخاذه على أساس تحليل أرقام تطور وانتشار فيروس كورونا فى أفريقيا، والتى تنبئ ببدء موجة ثانية في أجزاء مختلفة من القارة".

وأضاف البيان: "تؤكد لجنة الطوارئ ضرورة عدم خفض الاحتياطات، ومواصلة العمل على مواجهة هذا الوباء من أجل الحفاظ على صحة جميع أفراد أسرة وشركاء كرة القدم قدر الإمكان".

من ناحية أخرى ، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تعيين الكونغولى كونستاي أوماري، النائب الأول للرئيس، رئيساً مؤقتاً للاتحاد حتى مارس 2020 بعدما أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارها بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة خمس سنوات بعدما خرق مدونة الفيفا لقواعد السلوك.

والمعروف أن أحمد أحمد رئيس كاف تم إبعاده عن المهام الإدارية داخل المنظومة الكروية بالاتحاد الأفريقى بعد مغادرته المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك وفقا للمادة 24 فى الفقرة الثامنة من النظام الأساسى، والتى تنص على أنه "إذا كان الرئيس غائبًا أو غير متاح مؤقتًا، فإن النائب الأول للرئيس ينوب عنه".

وفقا لبيان الاتحاد الدولى لكرة القدم فإن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة التي وجدت أن أحمد انتهك مواد مختلفة من مدونة أخلاقيات فيفا، بما فى ذلك واجب الولاء وتقديم وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى وإساءة استخدام المنصب واختلاس الأموال.

جاء فى البيان أن حظر أحمد أحمد بعد تحقيق أجراه أحمد كرئيس للكاف بين عامي 2017 و2019 ويتعلق بتنظيم وتمويل العمرة إلى مدينة مكة وتورطه في تعاملات الكاف مع شركة معدات الرياضية وأنشطة أخرى.

وكان أحمد أحمد، قد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فى مارس من عام 2017، خلفا للكاميرونى عيسى حياتو، الذى بقى فى منصبه لمدة 29 عاما.